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İran: Baskılara rağmen petrolü 'farklı yöntemlerle' satıyoruz

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin baskılarına rağmen petrolü 'farklı yöntemlerle' sattıklarını söyledi.

İran: Baskılara rağmen petrolü 'farklı yöntemlerle' satıyoruz, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin baskılarına rağmen petrolü 'farklı yöntemlerle' sattıklarını söyledi.

İran'ın Mehr ajansında yer alan habere göre, Ulusal İhracat Günü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İshak Cihangiri, İki yıllık psikolojik ve ekonomik savaşın tüm baskılarına karşı direndiklerini ve dimdik ayakta olduklarını belirterek, "Amerikalılar, maksimum psikolojik ve ekonomik baskıya rağmen, İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız oldu. Petrolümüzü farklı yöntemlerle satıyoruz" dedi.

ABD'nin baskılarına karşı ulusal birliğin önemini vurgulayan Cihangiri, "İran bugün tehlikede. Amerikalılar, Suudiler, Siyonistler İran'ı yenmeye çalışıyorlar. Onlarla başa çıkmanın tek yolu ulusal birlik. Böylece ülkedeki girişimciler ve üreticiler tehditleri fırsata çevirebilmesine zemin hazırlayabiliriz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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