İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
30.10.2020 22:41
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Soltanzadeh, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajında, "İzmir'de meydana gelen şiddetli depremden dolayı Türk milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İran Kızılay'ı depremzedelere her türlü destek için hazırlığını beyan etmektedir. İzmir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıkan motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 607'ye yükseldi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında