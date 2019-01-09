Son Dakika Haberleri: İran Başkonsolusu Soltanzaden'den Tümsiad'a Ziyaret

İran Başkonsolusu Soltanzaden'den Tümsiad'a Ziyaret

44 dakika önce

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı Cafer Burucu'yu ziyaret etti.

İran Başkonsolusu Soltanzaden'den Tümsiad'a Ziyaret, System.String[]
İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı Cafer Burucu'yu ziyaret etti.

TÜMSİAD Erzurum şubesinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden'in TÜMSİAD Erzurum Şubesi Başkanı Cafer Burucu'ya iadei ziyarette bulunduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve Erzurum'la ilgili ticari konularının konuşulduğu ifade edilen açıklamada, ziyaret sonrası Soltanzaden Burucu'ya çeşitli hediye verdiği aktarıldı.

Burucu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Soltanzaden'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Erzurum, İran, Güncel
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