İran, Basra Körfezi'nde 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, Basra Körfezi'nde 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoydu - Son Dakika

İran, Basra Körfezi'nde 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoydu

6 saat önce

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.

İran, Basra Körfezi'nde 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoydu, System.String[]

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.

İran devlet televizyonundaki habere göre, ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kenti kıyısında 3 tekne ile İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçı alıkonuldu.

Balıkçılar sorgularının yapılması için adli makamlara sevk edildi.

Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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