Son Dakika Haberleri: İran: Basra Körfezi'nde çatışma olursa, körfez ülkeleri susuzluktan ölebilir
Son Dakika Güncel Haber

İran: Basra Körfezi'nde çatışma olursa, körfez ülkeleri susuzluktan ölebilir

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, Basra Körfezi'nde nükleer yakıtla çalışan gemilerden birinin infilak etmesi halinde körfez ülkelerinin susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

İran: Basra Körfezi'nde çatışma olursa, körfez ülkeleri susuzluktan ölebilir, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, Basra Körfezi'nde nükleer yakıtla çalışan gemilerden birinin infilak etmesi halinde körfez ülkelerinin susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Tahran'da Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Tengsiri, "Basra (Fars) körfezi kapalı bir körfez olduğundan, nükleer yakıtla çalışan savaş gemileri veya denizaltılardan birinde olası çatışma sonucu patlama olursa, denizdeki suyu arıtarak kullanan körfezinin güneyindeki ülkelerin halkı tatlı su bulamayarak susuzluktan ölecek "dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere yabancı güçlerin bölge ülkelerine silah satışını dayatmak için buraya geldiğini öne süren İranlı komutan, " İran ve Basra Körfezinin güneyindeki yedi ülke, yabancı güçlere gerek kalmadan bölgenin güvenliğini sağlayabilir" dedi.


Basra Körfezi, Körfez, Basra, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 15:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: Basra Körfezi'nde çatışma olursa, körfez ülkeleri susuzluktan ölebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]