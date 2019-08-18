İran: Basra Körfezi'nde çatışma olursa, körfez halkı susuzluktan ölebilir

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, Basra Körfezi 'nde nükleer yakıtla çalışan gemilerden birinin infilak etmesi halinde körfez ülkelerinin susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Tahran'da Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Tengsiri, "Basra (Fars) körfezi kapalı bir körfez olduğundan, nükleer yakıtla çalışan savaş gemileri veya denizaltılardan birinde olası çatışma sonucu patlama olursa, denizdeki suyu arıtarak kullanan körfezinin güneyindeki ülkelerin halkı tatlı su bulamayarak susuzluktan ölecek "dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere yabancı güçlerin bölge ülkelerine silah satışını dayatmak için buraya geldiğini öne süren İranlı komutan, " İran ve Basra Körfezinin güneyindeki yedi ülke, yabancı güçlere gerek kalmadan bölgenin güvenliğini sağlayabilir" dedi.