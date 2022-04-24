İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu

24.04.2022 12:34
İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen bir tankere el koyarak yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen bir tankere el koyarak yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir tankere el konulduğu ve tankerdeki 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Buşehr iskelesine çekildiği kaydedilen tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı açıklanmadı.

YORUMLAR
500
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 200 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu İran Devrim Muhafızları Ordusu, 200 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı

Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, Akaryakıt, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement