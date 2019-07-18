Son Dakika Haberleri: İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu
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İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu

4 saat önce

İran Devim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı

İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu, System.String[]
İran Devim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.

İran devlet televizyonunda duyurulan habere göre Devrim Muhafızları pazar günü acil durum çağrısı yapan bir petrol tankerini İran karasularına çekildiğini ve sonrasında bu tankerin petrol kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığını belirtti.
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Basra Körfezi, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:22 
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