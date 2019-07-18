İran Basra Körfezi'nde yabancı petrol tankerini alıkoydu
4 saat önce
İran Devim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı
İran
Devim Muhafızları Basra Körfezi
'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.
İran devlet televizyonunda duyurulan habere göre Devrim Muhafızları
pazar günü acil durum çağrısı yapan bir petrol tankerini İran karasularına çekildiğini ve sonrasında bu tankerin petrol kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:22
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