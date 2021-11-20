İran Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı - Son Dakika

El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konuldu.

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