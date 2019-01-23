Son Dakika Haberleri: İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

1 saat önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Basra Körfezi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu.

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu, System.String[]
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Basra Körfezi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:29 

İran, Basra Körfezi, Ekonomi
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