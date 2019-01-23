İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu
1 saat önce
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Basra Körfezi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Basra Körfezi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:29
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