İran, Basra Körfezi'ndeki Araş ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacak - Son Dakika
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İran, Basra Körfezi'ndeki Araş ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacak

29.03.2022 14:33
İran, Basra Körfezi'ndeki Araş ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacak

Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan anlaşmaya karşı çıkan İran, Araş/Durra ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan anlaşmaya karşı çıkan İran, Araş/Durra ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Araş ortak gaz sahasının kapsamlı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Uci, "Bu sahadaki sondaj çalışmaları yakında başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Petrol Bakanı Uci, ortak gaz sahalarının işletilmesi için Kuveyt ve Suudi Arabistan ile müzakere ve iş birliği yapmak istediklerini ancak bu ülkelerin tek taraflı adımlar attığını savunarak, "Tek taraflı eylemler bu projenin uygulanmasına engel olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ve Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına Araş adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise Durra olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, 21 Mart'ta Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğu ifade edilerek, "İran, Araş/Durra ortak gaz sahasını işletme hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Basra Körfezi'ndeki Araş ortak gaz sahasında sondaj çalışmalarına başlayacak - Son Dakika


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