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İran: Batı ve ABD nükleer anlaşmada oyundan vazgeçmeli - Son Dakika

İran: Batı ve ABD nükleer anlaşmada oyundan vazgeçmeli

14.02.2022 15:54
İran: Batı ve ABD nükleer anlaşmada oyundan vazgeçmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde Batılı tarafların şüpheci yaklaşımlarına son vermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde Batılı tarafların şüpheci yaklaşımlarına son vermesi gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda İrlandalı mevkidaşı Bakanı Simon Coveney'le bir araya geldi.

Birebir ve heyetler arası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana'daki görüşmelerde bir an önce iyi bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Abdullahiyan, "Batı ve ABD, nükleer anlaşma üzerinde metin ve zaman oyunundan vazgeçmelidir." dedi.

"Batılı taraflar şüpheye dayalı yaklaşımlarına son vermeli"

Abdullahiyan, İran'ın yaptırımların kaldırılması konusundaki ısrarını yineleyerek, "Önemli olan yaptırımları kaldırmak ve tarafların sözlerini yerine getirmeleri konusunda sahada neler yapıldığıdır. İyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Batılı taraflar şüpheye dayalı yaklaşımlarına son vermeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmek için ortaya irade koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise görüşmelere Avrupa Birliği aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Batı ve ABD nükleer anlaşmada oyundan vazgeçmeli - Son Dakika


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