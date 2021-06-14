İran, Bennett liderliğindeki yeni İsrail hükümetinin eskilerden farklı olmasını beklemiyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan Naftali Bennett liderliğindeki yeni hükümetin eskilerden farklı olmayacağını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu döneminin sona ermesini değerlendiren Hatibzade, "Kudüs'teki işgalci rejimin politikalarının, hükümete birinin gelmesiyle ya da bir başkasının gitmesiyle değişeceğini düşünmüyorum." dedi.

Hatibzade, İsrail'de izlenen politikaların bu ülkedeki tüm liderler tarafından benimsendiğini söyledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürdüğü, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı toplantılara da değinen Hatibzade, müzakerelerin devam ettiğini ve burada İran'a uygulanan bir kısım yaptırımların kaldırılması üzerinde anlaşıldığını kaydetti.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçilerine ilişkin ise Hatibzade, ülke dışındaki 234 noktada 3,5 milyon İranlının oy kullanmasını beklediklerini aktardı.

Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Netanyahu 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.