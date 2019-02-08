İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti
36 dakika önce
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bin kilometre menzilli karadan karaya atılan ve Dezful adı verilen balistik füze ürettiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları
Ordusu'nun (DMO) bin kilometre menzilli karadan karaya atılan ve Dezful
adı verilen balistik füze ürettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:10
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