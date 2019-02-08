Son Dakika Haberleri: İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

36 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bin kilometre menzilli karadan karaya atılan ve Dezful adı verilen balistik füze ürettiği bildirildi.

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bin kilometre menzilli karadan karaya atılan ve Dezful adı verilen balistik füze ürettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:10 

Devrim Muhafızları, İran, Ekonomi
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