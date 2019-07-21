Son Dakika Haberleri: İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
Son Dakika Güncel Haber

İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu

54 dakika önce

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu, System.String[]
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Alevi, ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yapan bir grup kişinin tutuklandığını açıkladı. Alevi, "Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" dedi. Öte yandan Alevi, casuslukla yargılanan kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını söyledi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı Trump, 4 Demokrat kadın vekili yine hedef aldı Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasından rüşvet krizi! Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 22:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]