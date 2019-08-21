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İran BM Daimi Temsilcisi: Yabancı güçlerin varlığı istikrarsızlaştırıcı bir eylem

59 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Ortadoğu sorunlarına yönelik düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güvenlik' konulu toplantıda konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, "Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı'ndaki varlığı istikrarsızlaştırıcı bir eylem" dedi.

İran BM Daimi Temsilcisi: Yabancı güçlerin varlığı istikrarsızlaştırıcı bir eylem, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Ortadoğu sorunlarına yönelik düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güvenlik' konulu toplantıda konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, "Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı'ndaki varlığı istikrarsızlaştırıcı bir eylem" dedi.
İran haber ajansı Mehr'de yer alan habere göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM Güvenlik Konseyinde, Ortadoğu sorunlarına yönelik düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güvenlik' konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Revançı yaptığı konuşmada, "Yabancı güçlerin herhangi bir gerekçeyle Hürmüz Boğazı'na gelmesi istikrarsızlaştırıcı bir eylem olduğu için kabul edilemez" dedi.
Haberde ayrıca, binlerce yıl varlığını sürdüren İran'ın binlerce yıl sonra da bölgede kalacağını ve İran'ın çatışma peşinde olmadığını belirten Revançı'nin konuşmasında, "İran'ı yok sayma girişimleri evhamdan başka bir şey değil ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Egemenliğimizin çiğnenmesine ilgisiz kalamayız. Bunun için sınırlarımız ve menfaatlerimizi korumak için, kendimizi savunma hakkımızı kullanırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Öte yandan Revançı'nın, bölgedeki deniz güveliğine yönelik yapay koalisyon kurma girişimlerinin de başarısız olacağını söylediğine yer verildi.


Birleşmiş Milletler, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:13 Kaynak: DHA
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