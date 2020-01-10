İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika

İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Araştırma Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağının füze ile düşürüldüğüne ilişkin söylentilere yanıt olarak, "Dün gece yayınladığımız ilk raporda uçağın füze ile vurulduğu iddialarını tamamen yalanladık"dedi.

İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti, System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu Araştırma Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağının füze ile düşürüldüğüne ilişkin söylentilere yanıt olarak, "Dün gece yayınladığımız ilk raporda uçağın füze ile vurulduğu iddialarını tamamen yalanladık"dedi.

Hasan Rızaifer konuşmasının devamında," Şuana kadar uçağın füze ile vurulduğuna dair bir kanıt yok. Teknik raporlarımız, uçağın herhangi bir füze etkisinden dolayı düştüğünü göstermemektedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan da yetkili isimlerin kendileri ile işbirliği yapmakta olduğunu söyleyen Hasan Rızaifer," ABD'nin Boeing üreticisi ülke olarak araştırma komisyonuna katılmak istediği ancak İran'ın bunu kabul etmediği doğru değil. Biz Amerika'da bulunan üretici şirket temsilcisini davet ettik ancak katılacaklarına ilişkin bize bir bilgi vermediler. Bize bir temsilci tanıttılar ancak katılıp katılmayacaklarına ilişkin henüz bir bilgi vermediler" dedi.

Tahran - Kiev seferi yapan Ukrayna havayollarına ait Boeing 737 yolcu uçağı kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Tahran'ın 30 km batısındaki Şehriyar bölgesine düşmüş, 176 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Ukrayna, Boeing, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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