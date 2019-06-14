İran: Bölgede yaşananlar Rusya ile daha fazla yakınlaşmaya itiyor
3 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından İran ve Rusya'nın daha fazla yakınlaşması gerektiğini söyledi. Diğer yandan İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan iki petrol tankerinden birinin incelenmesi için uzman ekibi gönderdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:53
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