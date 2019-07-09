İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı.
İran Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:22
Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris
Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump
'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar." dedi.
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