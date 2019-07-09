Son Dakika Haberleri: İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı
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İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı

43 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı.

İran: Bolton ve Netanyahu, Trump'ı kandırdı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:22 
Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Ekonomi
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