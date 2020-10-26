İran borsası mağdurları meclis önünde protesto düzenledi - Son Dakika

İran borsası mağdurları meclis önünde protesto düzenledi

26.10.2020 13:21
İran borsası mağdurları meclis önünde protesto düzenledi, System.String[]

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, İran Meclis binası önünde borsanın değer kaybetmesini protesto ettiler.

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, İran Meclis binası önünde borsanın değer kaybetmesini protesto ettiler.

Ülke lideri Ali Hamaney'in "Yatırım için en iyi yer finans piyasasıdır." sözlerinin yazılı olduğu pankartları taşıyan onlarca kişi meclis binası önünde, İran Menkul Kıymetler Borsası'nda son günlerde yaşanan düşüşe tepki gösterdiler.

Eylemciler bina önünde gösteri yaparken borsa başkanı Hasan Kalibaf Asıl'ın meclis içerisinde olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6 Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

9 Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde 36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.

Ali Hamaney, Protesto, Yatırım, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran borsası mağdurları meclis önünde protesto düzenledi - Son Dakika

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