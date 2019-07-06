İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı
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İran'ın Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayatollah Jazayeri, İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren tankerin 'yasalara aykırı olarak' el konulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Britanya İran'ın vereceği cevaptan korkmalı' dedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
'ın Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayatollah Jazayeri, İngiltere
'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık
'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye
'ye götüren tankerin 'yasalara aykırı olarak' el konulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Britanya
İran'ın vereceği cevaptan korkmalı' dedi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı FarsNews'te yer alan habere göre, Jazayeri açıklamasında, "Kesinlikle gereken cevabı vereceğiz, ABD drone'una gösterdiğimiz tepkiyle bize yapılan zorbalıklara tepki göstermeden sessizce oturmayacağımızı kanıtladık" ifadelerini kullandı.
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