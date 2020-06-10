İran Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı Hamid Asgari, ülkede üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 35'inin işsiz olduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansında yayımlanan habere göre Asgari, en yüksek işsizlik oranının üniversite mezunları arasında olduğunu ifade ederek, "Üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 35'i işsiz. Bu sorunun çözülmesi için ivedilikle bir program yapmalıyız." dedi.

Asgari, üniversite mezunları arasındaki yüksek işsizlik oranının "istihdam amaçlı diploma" almaktan kaynaklandığını savunarak, "Söz konusu yığılma, istihdam alanında kamu hizmetine alınacak kişilerin diploma odaklı değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. İnsanlar istihdam için diploma sahibi olmayı zaruri görüyorlar." ifadelerini kullandı.