Son Dakika Haberleri: İran Bütçesinde Petrolün Payı Yüzde 28 Azaldı

İran Bütçesinde Petrolün Payı Yüzde 28 Azaldı

3 dakika önce

ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan İran, gelecek yıl petrol gelirlerinin bütçedeki payını mevcut bütçeye göre yüzde 28 düşürdü. İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, devlet televizyonunda katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından dün meclise sunulan bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nobaht, “Geçen yıl 27 milyar dolar olan petrol gelirlerinin bütçedeki payı, […]The post İran bütçesinde petrolün payı yüzde 28 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran Bütçesinde Petrolün Payı Yüzde 28 Azaldı, System.String[]
ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan İran, gelecek yıl petrol gelirlerinin bütçedeki payını mevcut bütçeye göre yüzde 28 düşürdü.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, devlet televizyonunda katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından dün meclise sunulan bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nobaht, "Geçen yıl 27 milyar dolar olan petrol gelirlerinin bütçedeki payı, bu yıl yüzde 28 azalarak 21 milyar dolar olarak belirlendi." dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:04 

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