Son Dakika Haberleri: İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarından Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Ziyaret

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarından Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Ziyaret

10 dakika önce

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarından Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Ziyaret, System.String[]
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ve beraberindeki heyet, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan'ı makamında ziyaret etti. Eraslan, Sıtkızade'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve İran arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılacak etkinliklerin her iki ülke için de taşıdığı öneme dikkat çekti.

Görüşmede iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların yanı sıra kültür alanındaki iş birlikleri ve ortak faaliyet alanları üzerinde duruldu. Ziyaret, her iki ülkenin kültür değerlerini temsil eden hediyelerin takdimiyle son buldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

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