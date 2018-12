İran Büyükelçisinin Şoförünün 30 Yıl Tuttuğu Notlar Ortaya Çıktı

Bursalı antikacının eline geçen İran başkonsolosluğu şoförünün notları, Türkiye 'nin ve İran'ın kritik dönemlerine ışık tutuyor.1968 ve 1994 yılında İran başkonsolosluğunda şoförlük yapan Türk vatandaşı, o dönemde her gününü tet tek not tuttu. İran büyükelçiliğinde olanların hepsini yazan şoförün notlarında İran devrimi öncesi ve sonrası yaşanan büyük değişim dikkat çekiyor. Antikacı Aziz Alçiçek'in eline geçen notlar İran büyükelçiliğinin yaşantısına ve Türkiye'nin 26 yılına ışık tutuyor. Notlarda İran büyükelçiliğine kimler gelmiş, kimler misafir edilmiş, ne yemekleri yenilmiş, kimlerle görüşmeye gidilmiş hepsi yazılı. Okuyanı farklı bir dünyaya götüren notlar Aziz Alçiçek tarafından satışa çıkartıldı.İran büyükelçisinin şoförünün tuttuğu notlarla ilgili bilgi veren Aziz Alçiçek, "Bu notları İstanbul 'dan sarraf bir arkadaşım bana tavsiye etti. İncelediğimde çok değişik notlar olduğunu gördüm. 1979 yılında İran devriminde konsolosluktaki değişiklikleri ve o gün yaşanan olayları anlatmış. Türkiye ve İran'ın kritik dönemlerini anlatan notlar var, ben bu notları satışa çıkartacağım. Şoför aldığı her şeyin ücretini not etmiş. Bu notlardan Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bilgiler bulmak mümkün. Devrimden önce İran konsolosluğunda alkollü kokteyl veriyorlar. Devrimden sonra alkol yasaklanıyor" dedi. - BURSA