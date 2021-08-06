İran, çatışmaların artması üzerine Afganistan ile sınır kapısını kapattı - Son Dakika

İran, çatışmaların artması üzerine Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı.

İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı. Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatıldı. Sistan-Beluçistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi, Afganistan'daki Zerenc şehrinin dün Taliban'ın eline geçtiğini ancak hükümet güçlerine takviye güç ulaşmasının ardından Taliban'ın çekildiğini söyledi. Mereşi, çatışmaların artması nedeniyle Milak Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve İran'dan Afganistan'a giden 270 kamyonun geri getirildiğini ifade etti.

Son Dakika

Yangından etkilenenlerin prim borçlarına erteleme

Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi

Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler

Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor