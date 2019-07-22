Son Dakika Haberleri: "İran, CIA casuslarını idama mahkum etti"
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"İran, CIA casuslarını idama mahkum etti"

7 dakika önce

İran basınında yer alan haberlere göre, İran, CIA casus şebekesini tutukladı, bazılarını idama mahkum etti.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran, CIA casus şebekesini tutukladı, bazılarını idama mahkum etti.
İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 
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