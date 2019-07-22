"İran, CIA casuslarını idama mahkum etti"
7 dakika önce
İran basınında yer alan haberlere göre, İran, CIA casus şebekesini tutukladı, bazılarını idama mahkum etti.
İran
basınında yer alan haberlere göre, İran, CIA casus şebekesini tutukladı, bazılarını idama mahkum etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52
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