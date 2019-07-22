İran: CIA için çalışan 17 casus yakaladık, bazıları idama mahkum edildi

İran'da üst düzey bir yetkili CIA'e yönelik casusluk operasyonunda ajan olduklarından kuşkulanılan tümü İran vatandaşı 17 kişinin tutuklandığını ve derhal yargılandığını, bazılarının idam bazılarının da çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı'nın adı açıklanmayan "casusluk faaliyetleriyle mücadele" dairesi başkanı tarafından yapılan açıklamada, "18 Temmuz itibariyle casus şebekesi başarıyla çökertilmiştir" denildi.

Açıklamada "Ülkelerine bilerek ihanet eden bu kişiler yargıya sevkedilmiş ve bazıları ölüme bazıları ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır" diye eklendi.

Aynı haberde "İslam Cumhuriyeti operasyonu 'müttefik ülkelerin' işbirliği ile yürüttüğü" de kaydedildi ama ülke ismi verilmedi.

İran medyası casuslukla suçlanan 17 kişiyle temastaki CIA görevlilerine ait olduğu ileri sürülen kişilerin fotoğraflarını da yayınladı. Ancak bu kişilerin kimlik bilgilerine ya da görev alanları konusunda herhangi bir detay verilmedi.

Tümü İran vatandaşı

İran - ABD ilişkilerinde gerilim yaşanan bir döneme rastlayan ve devlet televizyonunda da detaylı bir şekilde yayınlanan açıklamada, kimliği gizli tutulan istihbarat yetkilisi, casuslukla suçlanan 17 kişinin tümünün İran vatandaşı olduğunu ve birbirlerinden bağımsız çalıştıklarını da kaydetti.

Aynı yetkili, bu kişilerin askeri ve nükleer tesisler de dahil kritik ve hassas yerlerde ve ilgili bazı özel sektör kurumlarında taşeron ya da danışman olarak görev yaptıklarını söyledi.

'Vize tuzağına düştüler'

Ayrıntılı açıklamada bu kişilerin bir kısmının Amerikan merkezi haberalma teşkilatı CIA tarafından ABD'ye seyahat etmek için vize almaya çalışırlarken sıkıştırılarak tuzağa düşürüldüklerini kaydeden İranlı yetkili "Bazılarına vize başvurusunda bulundukları sırada, daha önce vize almış olan diğerlerine ise vizelerini yenilemek için başvurduklarında yaklaşılıp baskı yapılmış" dedi.

İran, CIA'e bağlı bir casusluk şebekesini çökerttiğini geçen ay duyurmuştu.

İran devlet haber ajansı IRNA açıklamayı yapan yetkilinin "Amerikan istihbarat örgütleriyle ilgili ipuçlarını takip ederek Amerikalıların yeni ajanlar edindiklerini farkettik ve şebekeyi çökerttik" dediğini aktardı.

Aynı haberde "İslam Cumhuriyeti operasyonu 'müttefik ülkelerin' işbirliği ile yürüttüğü" de kaydedildi ama ülke ismi verilmedi.

ABD'den henüz tepki yok

ABD'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak casusluk operasyonu haberleri tam da Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerilimin tırmandığı bir döneme rastlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak yapılmış uluslararası anlaşmayı geçersiz saydığını bildirmiş ve Mayıs ayı başından itibaren de kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Son haftalarda ise tarafları Körfez'de askeri bir çatışmaya götürebilecek gerginlikler yaşandı.