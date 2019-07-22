Son Dakika Haberleri: İran: CIA şebekesini çökerttik, bazıları idam edilecek
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İran: CIA şebekesini çökerttik, bazıları idam edilecek

4 dakika önce

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını açıkladı

İran: CIA şebekesini çökerttik, bazıları idam edilecek, System.String[]
İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan yetkililer, ABD adına ajanlık yapan bir çeteyi çökerttiklerini ve düzenledikleri operasyonda 17 kişiyi yakaladıklarını belirtti. Yetkililer yakalananlardan bazılarının idama mahkum edildiği bilgisini paylaştı.
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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22 
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