İran: CIA şebekesini çökerttik, bazıları idam edilecek
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İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını açıkladı
İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat birimi CIA için çalıştığını öne sürdüğü 17 ajanı yakaladığını açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan yetkililer, ABD adına ajanlık yapan bir çeteyi çökerttiklerini ve düzenledikleri operasyonda 17 kişiyi yakaladıklarını belirtti. Yetkililer yakalananlardan bazılarının idama mahkum edildiği bilgisini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22
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