Son Dakika Haberleri: İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam
Son Dakika Dünya İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam - Son Dakika Dünya

İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam

6 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hossein Khanzadi, ülkesinin yakın zamanda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve ön hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam, System.String[]

İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hossein Khanzadi, ülkesinin yakın zamanda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve ön hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.


28 Kasım Ulusal Donanma Günü vesilesiyle çarşamba günü Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısında açıklama yapan Tümamiral Khanzadi; İran, Çin ve Rus Deniz kuvvetlerinin yakın gelecekte Kuzey Hint Okyanusu'nda üçlü bir manevra yapacağını ve ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]