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İran: Çin ve Rusya ile yapılacak ortak tatbikatlar için ön hazırlıkları tamam
6 saat önce
İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hossein Khanzadi, ülkesinin yakın zamanda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve ön hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hossein Khanzadi, ülkesinin yakın zamanda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve ön hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
28 Kasım Ulusal Donanma Günü vesilesiyle çarşamba günü Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısında açıklama yapan Tümamiral Khanzadi; İran, Çin ve Rus Deniz kuvvetlerinin yakın gelecekte Kuzey Hint Okyanusu'nda üçlü bir manevra yapacağını ve ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11
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