İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamasının ardından Tahran’a uranyumun zenginleştirilmesi için 'sınır olmadığını' söyledi.

İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamasının ardından, Tahran'a uranyumun zenginleştirilmesi için 'sınır' olmadığını' söyledi.


Ülkedeki bankaların yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, İran'ın nükleer programının, daha önce nükleer anlaşma yaptığı döneme oranla "daha iyi durumda olduğunu" söyledi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:12 
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