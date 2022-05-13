İran Cumhurbaşkanı Bölgesel Konularda Dış Müdahaleye Karşı Uyardı - Son Dakika

TAHRAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Perşembe günü, bölgesel sorunların çözümü söz konusu olduğunda her türlü dış müdahalenin bölgesel güvenlik üzerinde yol açtığı tehlikelere karşı uyarıda bulunduğunu bildirdi. Reisi bu uyarıyı, İran'ı ziyaret etmekte olan Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı ve bölgesel farklılıkların bölge ülkeleri tarafından çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran cumhurbaşkanı, Yemen krizi konusunda da Yemen'in etrafındaki kuşatmanın "bir an önce" kaldırılarak Yemenlilerin kendi ülkelerinin kaderine karar vermesine imkan tanınması çağrısında bulundu. Reisi, Afganistan'ın sorunlarının kapsayıcı bir hükümet kurulmak suretiyle çözümlenmesi gerektiği konusunda İran ve Katar'ın hemfikir olduğunu söyledi. Katar Emiri ise "bölgedeki ihtilafların çözümünün sadece diyalog yoluyla mümkün olduğunu" söyledi. Katar Emiri şöyle devam etti: "Bugün çok çeşitli konuları ele aldık... Asıl konu Filistin hakkındaydı. Suriye, Irak ve Yemen hakkında da konuştuk. Bu ülkelerde mevcut sorunların adil ve kapsayıcı çözümlerle halledilmesi gerektiğine inanıyoruz." Al Sani, Katar'ın 2015 İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkında iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. Tahran'a Perşembe günü gelen Katar Emiri'nin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşmesi planlandı.