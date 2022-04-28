İran Cumhurbaşkanı Çin Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Çin Savunma Bakanı ile Görüştü

28.04.2022 15:13
İran Cumhurbaşkanı Çin Savunma Bakanı ile Görüştü

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çarşamba günü konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Ulusal Savunma Bakanı Wei Fenghe ile biraraya geldi.

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çarşamba günü konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Ulusal Savunma Bakanı Wei Fenghe ile biraraya geldi. Görüşmede Reisi, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının genişletilmesi ve askeri alanlar da dahil olmak üzere çok yönlü işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Çin'in uluslararası ilişkilerde aldıkları pozisyonların birbirine benzediğini ve iki ülkenin birbirini desteklediğini söyledi.

Reisi, tek taraflılığa, hegemonyacılığa ve dış müdahaleye karşı çıkan İran'ın, Çin'i, temel çıkarlarını koruma konusunda sıkı bir şekilde desteklediğini belirterek, İran'ın zor zamanlarında verdiği uzun vadeli desteği ve yardımları için Çin'e şükranlarını dile getirdi. Wei ise, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Reisi'nin geçen yıldan bu yana telefon görüşmeleri ve mektup alışverişinde bulunduğunu ve bunun iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın inşasında yeni ilerlemelere yol açtığını söyledi. Çinli bakan, arka plandaki mevcut çalkantılı uluslararası durum sürerken gerçekleşen İran'a yönelik ziyaretinin, Çin-İran ilişkilerinin önemini, karşılıklı sağlam desteklerini ve ortak ilerlemeyi yansıttığını söyledi. Çin'in ulusal egemenliğini ve itibarını korumada İran'a verdiği güçlü desteği dile getirerek çeşitli riskler ve güçlüklerle başa çıkmak, ortak çıkarları korumak ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarı birlikte sürdürmek için İran ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin ve İran ordularının son yıllarda işbirliği alanlarını genişlettiğini söyleyen Wei, Çin ordusunun İran ile kurduğu stratejik iletişimi sürdürmeye, işbirliği mekanizmalarını iyi kullanmaya ve ikili askeri ilişkileri bir üst seviyeye yükseltmek için uygulamaya dönük işbirliğini artırmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Wei aynı gün daha önce de, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında iki taraf, bölgesel ve uluslararası güvenlik durumları, İran'ın nükleer sorunu ve Ukrayna'daki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. İki taraf ayrıca üst düzey stratejik iletişimi genişletme, askeri alışverişleri derinleştirme ve ortak tatbikat ve personel eğitimleri yürütme konusunda da fikir birliğine vardı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Çin Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika


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