Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da
Son Dakika Politika Haber

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da

36 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Türkiye- Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 20.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanına indi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve yetkililer tarafından karşılandı.


"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Ankara, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, kabine değişikliği yorumu: Kabineye dair tasarruf Cumhurbaşkanına aittir Bülent Turan'dan kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklama: Şans vermiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 23:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]