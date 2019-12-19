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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin...
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır" Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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