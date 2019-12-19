İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 'Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi... - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi...

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi için bir araç haline geldi"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi için bir araç haline geldi"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi...

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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