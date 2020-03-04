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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı"
7 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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