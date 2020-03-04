İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 'Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı"

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: " Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı"

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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