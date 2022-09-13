İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok" - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok"

13.09.2022 14:24
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün olmadığını söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Reisi, "Kafkas bölgesi özel koşullardan geçiyor ve ne yazık ki bu bölgeye barış henüz dönmedi. Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok." dedi.

Reisi, "Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan ülkeler, söz konusu bildirinin hükümlerine bağlı kalmalı ve bölgede gerilim yaratacak her türlü eylemden kaçınmalıdırlar. Kafkas bölgesinin güvenliği İran için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Tahran ve Erivan arasındaki genişleyen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ermenistan, İran ile her alanda ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in bölgedeki varlığının rahatsızlık verdiğini ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR
500
AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez
Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:25:44. #1.11#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement