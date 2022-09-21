İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi

21.09.2022 18:16
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2020'de ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek, suikastın emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adil bir mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2020'de ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafını göstererek, suikastın emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adil bir mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi.

Reisi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda konuştu.

İran'ın dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun adaleti savunduğunu söyleyen Reisi, "Adaletin dünyaya yayılmasını destekliyoruz çünkü adalet birleştirici, zulüm ise savaş çığırtkanlığıdır. Adaletsizliğin çoğalması halk hareketlerine yol açar." dedi.

Bazı küresel güçlerin terör örgütlerini desteklediğini savunan Reisi, "Adalet iddiasında bulunan ancak teröristleri destekleyen bir ülke insanlıktan, özgürlükten ve adaletten utanç duymalıdır. Adalet sağlanamazsa ulusların hakları büyük güçler tarafından kolayca çiğnenebilir. Büyük güçlerin adaleti uygulama iradesi yoksa zulme karşı durma gücü de yok mudur?" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın emriyle Ocak 2020'de düzenlenen hava saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin fotoğrafını katılımcılara gösteren Reisi, şöyle devam etti:

"Bir süre önce ABD'nin eski Başkanı DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu açıkladı. DEAŞ'ın ABD'nin hangi yönetimi tarafından kurulduğu bizim için önemli değil. Mesele, dünyanın diğer ucundaki bir devletin, yüz binlerce kadın ve çocuğun kanını dökmek pahasına bölgemizin coğrafyasını yeniden çizmeye karar vermesidir.

Buna karşılık İran, onların planlarını akim bıraktı. Teröre karşı bu savaşın komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'den başkası değildi. ABD'nin eski Başkanı'nın itiraf ettiği bu suçun adil bir şekilde ele alınması insanlığa bir hizmettir. Adaletin tecellisi adına kesin bir sonuç alana kadar ABD'nin eski Başkanı'nın adil bir mahkemede yargılanması için çalışacağız."

Reisi, konuşmasının devamında ABD'nin "hegemonya" ve tek taraflı politikalarını hedef alarak, "Bugün yeni bir huzursuzluk çağı dünyamızı tehdit ediyor. Dünya halklarının adaleti gerçekleştirme arzusu güçlenmiştir. Direniş stratejisine inanç, ulusların adaleti sağlama kararlılığının açık bir göstergesidir ancak diğer yandan tek taraflılık ülkeleri bağımsız kalkınma yollarından geri tutmaya çalışır. Amerikalılar ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmasını kabul edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Irak, Yemen, Suriye ve Afganistan'daki savaş ve işgaller ile nükleer silahların dünyada adalet sağlamadığını dile getiren Reisi, "Yüz binlerce Iraklı, Yemenli, Suriyeli ve Afgan çocuğun öldürülmesi hangi insanlık davasının hizmetindeydi? Bunlar dünyadaki zulmün ve adaletsizliğin tezahürleri değil mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, İsrail'in Filistin'deki işgal ve insan hakları ihlallerini "bölgedeki krizlerin kaynaklarından biri" şeklinde niteleyerek, Filistin halkının kendi kaderini belirleyebilmesi için bu ülkede Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı bir referandum yapılması gerektiğini söyledi.

İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşmaya da değinen Reisi, anlaşmayı ihlal eden tarafın ABD olduğunu ve İran'ın savunma doktrininde nükleer silahlara yer olmadığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kasım Süleymani suikastının emrini veren Trump'ın yargılanmasını istedi - Son Dakika
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