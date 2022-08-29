İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Nükleer faaliyetler hakkımızdır" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Nükleer faaliyetler hakkımızdır"

29.08.2022 15:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Nükleer faaliyetler hakkımızdır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer faaliyetlerin ülkesinin hakkı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer faaliyetlerin ülkesinin hakkı olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Reisi, gazetecilerin ülke ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'in "İran ile 5+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer anlaşma sürecinden rahatsız olduğuna" dair bir soru üzerine Reisi, "Nükleer yeterlilik ve sanayisi alanında faaliyette bulunmak İran'ın hakkıdır. ve defalarca İran'ın doktrininde nükleer silah yapımının olmadığını söyledik." dedi.

Reisi'den "Biden ile görüşür müsünüz?" sorusuna "Hayır" yanıtı

ABD'nin ekonomik yaptırımlarını boşa çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Reisi, "Müzakere masasını terk eden taraf biz değiliz. Sözlerini yerine getirmeyenler masaya dönmeli ve taahhütlerini yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden ile görüşür müsünüz?" şeklindeki bir soruya ise Reisi, "Hayır... Biden ile görüşmenin İran devletine ya da İran milletine hiçbir faydası olmaz." yanıtını verdi.

"ABD'nin bölgedeki varlığı, toplumların güvenliğini tehlikeye atıyor"

ABD'nin bölgedeki varlığının bölge güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Reisi, şunları kaydetti:

"Biz yabancı ülkelerin bölgedeki varlığını, güvenliği temin edici olarak kabul etmiyoruz, bir sorun olarak görüyoruz. ABD'nin bölgedeki varlığı, bölgeye hiçbir şekilde güvenlik getirmeyecektir. ABD'nin bölgedeki varlığı, toplumların güvenliğini tehlikeye atıyor."

Suudi Arabistan ile ilişkiler

Bölgenin güvenliğini ancak bu bölgedeki ülkelerin sağlayabileceğini söyleyen Reisi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değindi.

Cumhurbaşkanı Reisi, " Irak'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan'la 5 kez görüştük. Suudi Arabistan'ın verdiği bazı sözler var. Onlar yerine getirilirse ilişkilerde ilerleme kaydetmek için sürecin önü açılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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