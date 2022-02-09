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İran Cumhurbaşkanı ile Japonya Başbakanı "nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı ile Japonya Başbakanı "nükleer müzakereleri" görüştü

09.02.2022 19:13
İran Cumhurbaşkanı ile Japonya Başbakanı "nükleer müzakereleri" görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Japonya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tahran ile Tokyo arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istenilen seviyede olmadığını dile getiren Reisi, "İki ülke, karşılıklı çıkarları doğrultusunda faal hale getirilebilecek büyük ekonomik ve ticari potansiyellere sahip." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ortak iş birliğini güçlendirmek suretiyle bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanabilmesi ve teşvik edilmesinde etkin bir rol oynayabileceğini belirten Reisi, Yemen'deki krizin bu ülkedeki taraflar arasındaki görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin ise Reisi, "ABD nükleer anlaşmayı ihlal etti. Avrupalılar da anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmedi ancak müzakerelere aktif olarak katılıyoruz ve yaptırımların kaldırılması halinde anlaşma için gerekli zeminler sağlanmış olacak." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin Japonya'da tutulan döviz kaynaklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Japonya, İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı yaptı

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Başbakan Kişida, 30 dakika süren telefon görüşmesinde, Tokyo hükümetinin 2015 nükleer anlaşmasını desteklediğini belirterek, İran'a bu anlaşmaya geri dönmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, iki liderin Japonya-İran ilişkilerinin geliştirilmesi ve uygun bir zamanda yüz yüze görüşmenin gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Görüşme, Japonya'da Ekim 2021'deki olağan genel seçimlerde başbakan seçilmesi sonrası Kişida'nın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilk teması olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı ile Japonya Başbakanı 'nükleer müzakereleri' görüştü - Son Dakika


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