İran Cumhurbaşkanı ile Umman Sultanı, ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika

Umman Sultanı, böylelikle, İbrahim Reisi'nin, 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından telefonla aradığı ilk Arap ülkesi lideri oldu.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin ele alındığı görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Reisi, Bin Tarık'ı telefonla aradı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

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