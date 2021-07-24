İran Cumhurbaşkanı ile Umman Sultanı, ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.
Umman haber ajansı ONA'ya göre, Reisi, Bin Tarık'ı telefonla aradı.
İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin ele alındığı görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.
Umman Sultanı, böylelikle, İbrahim Reisi'nin, 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından telefonla aradığı ilk Arap ülkesi lideri oldu.
Kaynak: AA
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