Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı'ndan "Sansür ve Yasak" Eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı'ndan "Sansür ve Yasak" Eleştirisi

37 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yasakları eleştirerek engelleme devrinin geçtiğini, sansür ve yasaklarla halkın sorularına cevap verilemeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı'ndan
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yasakları eleştirerek engelleme devrinin geçtiğini, sansür ve yasaklarla halkın sorularına cevap verilemeyeceğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Yılın Kitabı" ödül töreninde konuşan Ruhani, ülkedeki yasak ve sansür uygulamalarını eleştirdi.

Halkın şüphelerinin giderilmesi ve sorularına cevap verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Dikte ve yasaklarla halkın sorularına cevap verilmez. Sansür, halkın şüphelerini gidermez ve sorularına cevap olmaz. Sorulara, rasyonel ve bilimsel bir şekilde cevap verilmelidir. Kanıtlar ve belgelerle sorulara en iyi şekilde cevap vermeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle devam etti:

"Engelleme devri geride kaldı. Eğer geride kalmadıysa da günümüz dünyasında kısıtlamalarla sorunları çözemeyiz. Akıl, kitap, diyalog ve izahat ile sorunlarımızı çözmeliyiz."

İran devriminin siyasi olmaktan öte kültürel bir devrim olduğunu savunan Ruhani, "Bugün şüpheleri engelleyecek bir imkanımız yok ve kuşkuların oluşmasının önüne geçemeyiz. Eğer alimin kalemi kırılsa ve dili kesilse de o işaret diliyle şüphelerini ifade edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nın İran'ı geriye döndüremeyeceğini iddia eden Ruhani, ilerleme yolunda hareket etmeyi sürdüreceklerini ve zorlukları aşacaklarını belirterek, devrimden önce yazarlar arasında kadın oranının yüzde 8 olduğunu ancak günümüzde bu oranın yüzde 32'ye çıktığını, bunun da ilerlemenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı'ndan "Sansür ve Yasak" Eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]