Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek
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İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek

İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer taahhütlerini azaltıklarını ve bir sonraki adımın santrifüjlerin geliştirilmesi olacağını söyledi.


Ruhani televizyonda canlı yayımlanan konuşmasında, "İran halkının haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağız. Üçüncü adımımız nükleer sentrifüjlerin geliştirilmesini içeriyor." ifadelerini kullandı. İran lideri, bu adımı cuma günü atacaklarını dile getirdi ancak herhangi bir detay vermedi.

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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:53 
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