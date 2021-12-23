İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin Irak'tan çıkışı Irak halkının direnişinin sonucudur" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin Irak'tan çıkışının buradaki halkın "direnişinin sonucu" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Tahran'a resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabulünde değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın güvenliği ve istikrarını desteklediklerini yineleyen Reisi, "ABD'nin Irak'tan çıkışı Irak halkının direnişinin sonucudur." dedi.

Irak'taki seçimlerin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Reisi, "İran, Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulmasını destekliyor. Demokratik her sistemde seçimlere itiraz olabilir. Önemli olan itirazların ve onların değerlendirilmesinin yasal süreç içinde işlemesidir." ifadelerini kullandı.

Reisi, İran'ın Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'ya büyükelçi olarak atadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Hasan İrlu'nun nakledilmesinde verdiği destek nedeniyle Irak'a teşekkür etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bugün geldiği Tahran'da ayrıca İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmüştü.