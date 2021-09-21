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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor"

21.09.2021 23:17
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi:

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin Irak ve Suriye'deki varlığının bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek, ABD'nin yaptırımları bir savaş aracı olarak kullandığını kaydetti.

ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin Irak ve Suriye'deki varlığının bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek, ABD'nin yaptırımları bir savaş aracı olarak kullandığını kaydetti. Reisi, "ABD, yaptırım uygulamayı, yeni savaş aracı olarak kullanıyor" dedi.

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na İran'ın başkenti Tahran'dan video konferans yöntemiyle katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında, ABD'nin güvenilmez bir devlet olduğunu belirten Reisi, "ABD halkının kongre binasına yönelik saldırısı, ABD uçaklarından ağa düşen Afganların görüntüleri, ABD'nin ne kadar güvenilmez bir ülke olduğunun ispatıdır. Batılı ülkelerin ve ABD'nin kendi politikalarını diğer milletlere dayatma dönemi artık bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"ABD, YAPTIRIM UYGULAMAYI YENİ SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYOR"

ABD'nin yaptırımları bir savaş aracı olarak kullandığını bildiren Reisi, "ABD, kendi yaşam şeklini değiştirmesi gerekirken, dünyaya karşı savaş şeklini değiştirdi. ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor. Bu baskı ve savaş metodu başarısız olmuştur" diye konuştu.

"ABD, IRAK VE SURİYE'DEN ÇIKMAYACAK, AKSİNE ÇIKARTILACAKTIR"

ABD'nin Irak ve Suriye'deki varlığının bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bölgede demokrasinin tesisi için en büyük engel olduğunu aktaran Reisi, ABD'nin bölgeden çıkartılması gerektiğini kaydetti. Reisi, "ABD, Irak ve Suriye'den çıkmayacak, aksine çıkartılacaktır. ABD'nin dünyada birinci olduğu veya eski gücüne dönüp dönmediğinin hiçbir önemi ve manası yok. Aklı başında olan karar alıcılar, kendilerine güvenen milletlerin büyük devletlerden daha güçlü olduklarını göreceklerdir" dedi.

"ABD'NİN İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN ÖRGÜTLÜ CİNAYETLERİNİN BM KAYITLARINA GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Konuşmasında, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ABD'nin uyguladığı yaptırımların büyük bir cinayet olduğunun altını çizen Reisi, "Kur'an'da zalimlerin 2 temel özelliği olduğu belirtiliyor. Doğanın yok edilmesi ve soykırım yapmak. İran olarak sağlık ve doğanın korunması konusunda hiçbir yaptırımın ve engelin konulmamasını öneriyoruz. Ben, İran milletinin temsilcisi ve ülkemdeki milyonlarca mültecinin adına, ABD'nin insan haklarını ihlal eden örgütlü cinayetlerinin BM kayıtlarına geçmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN BAĞIMSIZLIK, İSTİKRAR VE TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİNİ SAVUNUYORUZ"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, İran petrolünün millileştirildiği tarihten itibaren başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini bildiren Reisi, "Biz kendi bölgemizde yabancı hiçbir gücün müdahale etmeyeceği bölgesel bir mekanizma ve işbirliğinden yanayız. Tüm bölge ülkelerinin bağımsızlık, istikrar ve toprak bütünlüklerini savunuyoruz. Bölge ülkelerinde istikrar ve güven ortamı ancak halk iradesinin sağlanması ile oluşabilir. Bu nedenle bölge ülkelerine yönelik yabancı güçlerin işgal ve saldırıları son bulmalıdır" şeklinde konuştu.

"ABD YAPTIRIMLARI KALDIRMA SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMİŞ DEĞİL"

İran'a yönelik ABD tarafından uygulanan baskı politikalarının başarısız olduğunu kaydeden Reisi, nükleer anlaşmanın ABD tarafından ihlal edildiğini belirterek, "Tüm taraflar anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmelidir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun 15 raporu da İran'ın anlaşmaya bağlı olduğunu gösteriyor. Fakat ABD yaptırımları kaldırma sözünü yerine getirmiş değil" diye konuştu.

Ayrıca, ABD'nin hiçbir sözüne güvenmediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, İran çıkarına olacak bir müzakereyi desteklediklerini belirterek, "Bizim İran olarak savunma öğretilerimizde atom silahı veya nükleer silah diye bir şey yok. Fakat tüm yaptırımların kaldırılacağı bir müzakere sürecini destekleriz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, yaptırım uygulamayı yeni savaş aracı olarak kullanıyor" - Son Dakika
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