İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu

23.04.2022 16:49
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin bu ülkede ve bölgede yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını ve İran'ın terör tehdidine karşı koymak için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin bu ülkede ve bölgede yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını ve İran'ın terör tehdidine karşı koymak için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın bazı kentlerinde cami ile okullara düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarını kınadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar ile İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlere yapılan saldırıların benzer olduğunu savunan Reisi, "Bugün medya imparatorluğu düşmanın elinde ve onlar sürekli olarak doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteriyorlar." dedi.

Reisi, Taliban'a ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere tüm Afganların hayatını koruyacak önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, Taliban yöneticilerinin faillerin tespit edilerek cezalandırılması konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yayınlayan Reisi, saldırıların bölgeye yayılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin, terör tehdidine karşı koymak ve bu trajedilerin tekrarını önlemek için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını da kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde 21 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada da en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Mezar-ı Şerif kentindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede son olarak dün Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda da en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

cumhurbaşkanı, Afganistan, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:40 Ateşli silahlar ABD'de çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni: Uzmanlar araştırdı
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 16:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement