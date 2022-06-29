İran Cumhurbaşkanı Reisi, Aşkabat'ta ikili temaslarda bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmeler yaptı.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Reisi, Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan Milli Konseyinin Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesinde, Tahran ile Aşkabat arasındaki ilişkilerin, karşılıklı güven ve kapsamlı iş birliğine dayalı geliştiğini belirten Reisi, İran'ın Türkmen gazını Azerbaycan'a takas kapasitesini artırmaya hazır olduğunu aktardı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov da ülkesinin İran'la varılan mutabakat ve anlaşmaları tam olarak uygulama iradesini vurguladı.

Reisi-Aliyev görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede de iki ülkenin sahip olduğu kapasitenin, ilişkilerin mevcut seviyesinin çok üzerinde olduğunu söyledi. Reisi, iş birliğini geliştirmek için bu kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bugünkü görüşmenin ilişkileri geliştirme sürecini güçlendireceğini ve iki ülke arasındaki iş birliği düzeyini artıracağını umduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Aşkabat'ta ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.