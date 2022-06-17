İran Dışişleri Bakanı nükleer müzakerelere devam edeceklerini açıkladı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı nükleer müzakerelere devam edeceklerini açıkladı

17.06.2022 16:51
İran Dışişleri Bakanı nükleer müzakerelere devam edeceklerini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelere devam edeceklerini sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelere devam edeceklerini sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından nükleer müzakere sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İran'ın "sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacağını" aktaran Abdullahiyan, "İran Meclisi kararı uyarınca görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, açıklamasında ABD'ye "gerçekçi olması ve yaptırımlar çılgınlığını bırakması" tavsiyesinde bulunarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ise siyasi bir yaklaşım benimsemek yerine teknik görevlerine yoğunlaşması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı." ifadesi kullanılmıştı.

İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulundu

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen haftalarda basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Alınan karara tepki olarak İran, nükleer merkezlerindeki birçok gözlem kamerasını ve ölçüm cihazını devre dışı bıraktığını bildirmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü
Kaynak: AA

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