İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak

Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi'nin son hali şaşırttı! Yıllar ondan da çok şeyler götürmüş

Kör Kahin Baba Vanga'nın son kehaneti çok fena! Herkes şimdiden hazırlığını yapsın

Ne ateş ne de öksürük! İşte koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi

Tüyleri diken diken eden anlar! Bağladıkları 3 adamı böyle infaz ettiler

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

"İRAN HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

"ABD ŞU ANDA ZAYIF KONUMDA"

Reisi, ABD'nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran'a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

ORTA DOĞU ZİYARETİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.