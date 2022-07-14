İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak

14.07.2022 22:23

İran ile ABD arasında nükleer silah krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Biden'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için, "Gerekirse güç kullanırız" sözleri sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'den sert yanıt geldi. Reisi yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin her hatasına pişman olmalarına neden olacak kadar sert bir yanıtla karşılık vereceklerini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

"İRAN HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

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"ABD ŞU ANDA ZAYIF KONUMDA"

Reisi, ABD'nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran'a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

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ORTA DOĞU ZİYARETİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak - Son Dakika
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